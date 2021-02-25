«Сочи» объявил о трансфере голкипера «Краснодара» Адамова

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25 Февраля 2021, 13:08,
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Голкипер «Краснодара» Денис Адамов продолжит карьеру в «Сочи», об этом информирует клубная пресс-служба. Вратарь присоединится к южанам уже сегодня и примет участие в тренировочном занятии. В новом коллективе 23-летний игрок взял первый номер.
«Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!», - гласит сообщение пресс-службы «Сочи».
Адамов является воспитанником академии «быков». В нынешнем сезоне он играл за вторую команду «Краснодара», приняв участие в 15 встречах первенства ФНЛ.
После 19 туров РПЛ «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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