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«Сочи» объявил о трансфере голкипера «Краснодара» Адамова

25 Февраля 2021, 13:08,

Голкипер «Краснодара» Денис Адамов продолжит карьеру в «Сочи», об этом информирует клубная пресс-служба. Вратарь присоединится к южанам уже сегодня и примет участие в тренировочном занятии. В новом коллективе 23-летний игрок взял первый номер.

«Мы рады приветствовать футболиста в нашей команде. Добро пожаловать в семью, Денис!», - гласит сообщение пресс-службы «Сочи».

Адамов является воспитанником академии «быков». В нынешнем сезоне он играл за вторую команду «Краснодара», приняв участие в 15 встречах первенства ФНЛ.

После 19 туров РПЛ «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сочи, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Денис Адамов
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