Бразильянка Суллен Серра Роча будет играть за женскую команду «Локомотива»

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25 Февраля 2021, 12:48,
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Бразильянка Суллен Серра Роча, играющая на позиции полузащитника, продолжит карьеру в чемпионате России. 28-летняя спортсменка перешла в московский «Локомотив», об этом рапортует пресс-служба женского футбольного клуба.
«Локомотив» знают в Бразилии. Я следила за командой через «Инстаграм» и рада, что теперь буду здесь выступать. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и приносить «Локомотиву» пользу во всех турнирах», - передает слова бразильянки официальный сайт клуба.
Добавим, что в составе столичной команды Роча будет выступать под номером 23.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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