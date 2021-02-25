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Бразильянка Суллен Серра Роча будет играть за женскую команду «Локомотива»

25 Февраля 2021, 12:48,

Бразильянка Суллен Серра Роча, играющая на позиции полузащитника, продолжит карьеру в чемпионате России. 28-летняя спортсменка перешла в московский «Локомотив», об этом рапортует пресс-служба женского футбольного клуба.

«Локомотив» знают в Бразилии. Я следила за командой через «Инстаграм» и рада, что теперь буду здесь выступать. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и приносить «Локомотиву» пользу во всех турнирах», - передает слова бразильянки официальный сайт клуба.

Добавим, что в составе столичной команды Роча будет выступать под номером 23.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Суллен Серра Роча
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