Бразильянка Суллен Серра Роча будет играть за женскую команду «Локомотива»

Бразильянка Суллен Серра Роча, играющая на позиции полузащитника, продолжит карьеру в чемпионате России. 28-летняя спортсменка перешла в московский «Локомотив», об этом рапортует пресс-служба женского футбольного клуба.

«Локомотив» знают в Бразилии. Я следила за командой через «Инстаграм» и рада, что теперь буду здесь выступать. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и приносить «Локомотиву» пользу во всех турнирах», - передает слова бразильянки официальный сайт клуба.

Добавим, что в составе столичной команды Роча будет выступать под номером 23.