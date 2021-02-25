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ЦСКА объявил о возвращении Помазуна

25 Февраля 2021, 12:28,

Голкипер Илья Помазун досрочно вернулся в московский ЦСКА из аренды в екатеринбургском «Урале». «Армейцы» воспользовались соответствующим пунктом в трудовом договоре, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Помазун был экстренно возвращен в ЦСКА из-за заболевания основного вратаря команды Игоря Акинфеева. Ранее СМИ сообщили, что у 34-летнего игрока коронавирусная инфекция. Голкипер изолирован от команды.

Напомним, что Помазун был отдан в аренду «Уралу» летом 2020-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 24-летний вратарь сыграл 17 поединков, в которых пропустил 17 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Илья Помазун
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