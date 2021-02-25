ЦСКА объявил о возвращении Помазуна

Голкипер Илья Помазун досрочно вернулся в московский ЦСКА из аренды в екатеринбургском «Урале». «Армейцы» воспользовались соответствующим пунктом в трудовом договоре, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Помазун был экстренно возвращен в ЦСКА из-за заболевания основного вратаря команды Игоря Акинфеева. Ранее СМИ сообщили, что у 34-летнего игрока коронавирусная инфекция. Голкипер изолирован от команды.

Напомним, что Помазун был отдан в аренду «Уралу» летом 2020-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 24-летний вратарь сыграл 17 поединков, в которых пропустил 17 голов.