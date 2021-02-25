Промес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Спартак»

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25 Февраля 2021, 12:12,
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Голландский вингер Куинси Промес успешно прошел медосмотр перед возвращением в московский «Спартак». Об этом ТАСС рассказал директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.
Ранее стало известно, что «красно-белые» договорились с амстердамским «Аяксом» о трансфере 29-летнего исполнителя. Сумма сделки составит 8,5 миллиона евро. Она может увеличиться за счет различных бонусных выплат.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014-го по 2018-й год. Вместе с командой голландский полузащитник становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес