«Тамбов» объявил о переходе Карпа

Полузащитник Кэтэлин Карп, покинувший «Уфу» в январе, трудоустроился в другом клубе российской Премьер-лиги. 27-летний футболист пополнил ряды «Тамбова».

В составе новой команды хавбек будет выступать под четвертым номером, рапортует пресс-служба аутсайдера РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кэтэлин принял участие в 12 поединках, в которых получил три желтые карточки.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице после 19 проведенных туров. На счету команды 13 очков. Ближайший матч клуб проведет на своем поле против волгоградского «Ротора». Поединок состоится в пятницу, 26-го февраля, начало - 19:00 мск.