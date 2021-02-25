Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Тамбов» объявил о переходе Карпа

25 Февраля 2021, 11:58,

Полузащитник Кэтэлин Карп, покинувший «Уфу» в январе, трудоустроился в другом клубе российской Премьер-лиги. 27-летний футболист пополнил ряды «Тамбова».

В составе новой команды хавбек будет выступать под четвертым номером, рапортует пресс-служба аутсайдера РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кэтэлин принял участие в 12 поединках, в которых получил три желтые карточки.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице после 19 проведенных туров. На счету команды 13 очков. Ближайший матч клуб проведет на своем поле против волгоградского «Ротора». Поединок состоится в пятницу, 26-го февраля, начало - 19:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тамбов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Кэтэлин Карп
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