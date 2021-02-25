«Город знает - он в надёжных руках»: «Динамо» ответило «Спартаку» на видео о возвращении Промеса

Московское «Динамо» опубликовало ролик, в котором ответило на видео «Спартака» о возвращении полузащитника Куинси Промеса. «Красно-белые» подписали видео фразой: «Герой вернулся в город».

«Бело-голубые» в своем ответе опубликовали отрывок из матча, на котором вратарь Антон Шунин отбил мяч после удара голландского футболиста. «Город знает - он в надежных руках», - подписала ролик пресс-служба «Динамо».

Ранее стало известно, что Промес возвращается в «Спартак», цвета которого защищал с 2014-го по 2018-й год. За переход 29-летнего игрока «красно-белые» заплатят «Аяксу» 8,5 миллиона евро.