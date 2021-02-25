​«Спартак» ошибся с подписанием Промеса. Объясняем почему

Куинси Промес снова примерит футболку «Спартака». В четверг нападающий завершит медицинское обследование, подпишет контракт и выступит на пресс-конференции. В обществе фанатов «красно-белых» наблюдается всеобщая эйфория, ведь при сегодняшнем уровне российского футбола Промес имеет шансы стать звездой РПЛ, однако у этого трансфера есть и обратная сторона медали. Объясняем ниже.

«Спартак» провёл два изнурительных подготовительных сбора в солнечных ОАЭ и один холодный сбор в Тарасовке. Футболисты готовились ко второй части сезона, и тут под занавес зимнего трансферного окна заявляется Промес. Какое настроение будет у игроков атаки, отпахавших три сбора? Конкуренция способствует прогрессу, но когда один футболист проводит несколько сборов, а другой, пускай и более классный, приезжает на всё готовое в преддверии рестарта сезона, не может ли где-то у кого-то затаиться обида? Это я больше не о моральной стороне вопроса – футболисты ведь должны быть готовы бороться за место под солнцем – а о том, что трансфер Промеса уж чересчур затянулся. Понятно, что переговоры в такой ситуации были тяжёлыми, но подписывать игрока за день до возобновления чемпионата… Зачем тогда вообще было наигрывать что-то на сборах, если после них приходит новый игрок, которого нужно будет как-то вписывать в игру?

Ладно, опустим этот момент. Промес ведь топ-форвард, к тому же уже играл в «Спартаке», и ему много времени на адаптацию не нужно, скажете вы. Но в каком нынче состоянии находится Куинси? Да, он прибыл из чемпионата, где зимнее межсезонье измеряется парой недель, но сам он на поле не появлялся целый месяц, то есть об оптимальных кондициях говорить не приходится. К тому же результативность Промеса в этом сезоне оставляет желать лучшего. В десяти последних матчах чемпионата Голландии, в которых Куинси играл, он забил всего-то три раза. На топ-игрока не тянет. А ведь голландская Эредивизие – это не Ла Лига и даже не Лига 1. РПЛ сегодня, наверное, ещё ниже в иерархии национальных чемпионатов, но станет ли Куинси колотить голы и сразу оправдывать вложения? Не факт.

Кстати о вложениях. За трансфер Промеса «Спартак» заплатит «Аяксу» 8,5 миллиона евро. Ещё 2,5 миллиона амстердамский клуб может получить в качестве прописанных в договоре бонусных выплат. Это открытая информация с официального сайта голландского клуба. Итак, мы говорим о потенциальных 11 миллионах евро. По меркам РПЛ с поправкой на пандемию это вполне серьёзная сумма. Вот только есть ощущение, что «Спартак» платит больше за чемпионские воспоминания, чем за какую-то перспективу. Результативность Промеса в этом сезоне слабая, пик своей карьеры форвард уже прошёл. За 11 миллионов евро «красно-белые» могли бы подписать нескольких более молодых футболистов с прицелом на будущее. Тем более что в марте Дмитрий Попов представит новую спортивную стратегию клуба, а летом команду возглавит новый тренер.

Приход нового тренера – это тоже интересный момент. Доменико Тедеско менять решения по своему будущему не намерен, то есть «Спартак» покупает Промеса на одиннадцать матчей чемпионата под руководством немца. А дальше будет новый тренер, которому Промес, возможно, и не будет сильно нужен. Особенно если голландец не проявит себя до конца нынешнего сезона. Антон Фетисов пару дней назад подчеркнул, что «Спартак» нацелен на иностранного специалиста, и это не будет поиск кандидата, которым удобно управлять. То есть в теории летом на тренерском мостике «красно-белых» может оказаться человек, для которого Промес и не будет основным. Если так рассуждать, то вообще можно не делать трансферы, скажете вы, ведь в футболе тренеры сменяются нередко. Да, но в этой конкретной ситуации всё иначе – Тедеско точно уходит, всё официально заявлено. Если летом будет новый проект с новым тренером, то логично будет подбирать игроков уже под требования нового тренера, разве нет? Конечно, хозяин – барин, но 11 миллионов в такой ситуации… Риск огромный.

Нельзя забывать и о продолжающемся в отношении Куинси Промеса следствии. В Голландии футболиста подозревают в нанесении ножевого ранения, и при определённых обстоятельствах он может внезапно покинуть «Спартак». До конца непонятно, кто берёт на себя финансовые риски, вероятно, это сам Промес, но даже если забыть о финансах, то сама по себе потеря игрока будет для «красно-белых» ударом по имиджу. Ведь столько сил было затрачено на переговоры.

Итак, что мы имеем в итоге. Промес месяц не играл. В этом сезоне Промес очень мало забивает. Пик карьеры Промеса пройден. В Голландии Промес проходит по уголовному делу. Через одиннадцать игр у «Спартака» будет новый тренер, и положение Промеса может быть пересмотрено. И, конечно, 11 миллионов евро. Не хочу быть ворчливым журналистом, который ни во что не верит, но «Спартака» ошибся. А вот «Аякс» можно только поздравить с очередной блестящей сделкой на рынке.

Алексей Антоненко