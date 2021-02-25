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Щербаченко: «При Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, ни Роналду»

25 Февраля 2021, 09:30,

Главный тренер «Минска», бывший наставник «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко считает, что московский «Спартак» вернул голландского полузащитника Куинси Промеса в неподходящий момент. Об этом Щербаченко заявил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду. «Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы. Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьёзно нацеливается показывать высокие результаты.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, РПЛ, Куинси Промес, Доменико Тедеско, Чемпионат России, Фёдор Щербаченко
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