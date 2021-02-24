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Брага: «Промес не повторит путь Марчелло Липпи»

24 Февраля 2021, 20:58,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, считает подписание Куинси Промеса грамотным ходом московского «Спартака». Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- По-моему, «Спартак» сделал хорошее приобретение в лице Промеса, и это притом, что зимой обычно сложно делать какие-то громкие трансферы. Промес – качественный нападающий, который уже знает «Спартак» и российский чемпионат. Я понимаю, что очень часто возвращения не оправдывают себя. Например, Марчелло Липпи, выигравший со сборной Италии чемпионат мира 2006 года, вернулся в неё позже, и команда провалила следующий мундиаль. Но я не думаю, что Промес повторит такой негативный путь. На мой взгляд, в данной ситуации «Спартаку» было сложно или даже невозможно сделать более хорошее приобретение.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, РПЛ, Куинси Промес, Чемпионат России, Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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Gorabo90
24 Февраля 2021, 21:08

Я очень рад.Тяжело было ,когда он уходил,очень редкое качество для иностранца есть у него, он не отбывал номер,а играл.Чувство сейчас такое,будто с армии вернулся!Не стебитесь пожалуйста)

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