Брага: «Промес не повторит путь Марчелло Липпи»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, считает подписание Куинси Промеса грамотным ходом московского «Спартака». Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- По-моему, «Спартак» сделал хорошее приобретение в лице Промеса, и это притом, что зимой обычно сложно делать какие-то громкие трансферы. Промес – качественный нападающий, который уже знает «Спартак» и российский чемпионат. Я понимаю, что очень часто возвращения не оправдывают себя. Например, Марчелло Липпи, выигравший со сборной Италии чемпионат мира 2006 года, вернулся в неё позже, и команда провалила следующий мундиаль. Но я не думаю, что Промес повторит такой негативный путь. На мой взгляд, в данной ситуации «Спартаку» было сложно или даже невозможно сделать более хорошее приобретение.