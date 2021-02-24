​«Спартак» отзаявил Педро Рошу

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24 Февраля 2021, 19:47,
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На официальном сайте Премьер-лиги России в разделе отзаявленных футболистов можно обнаружить форварда «Спартака» Педро Рошу. Бразилец был исключён из заявки в связи с переходом в московский клуб Куинси Промеса.
Действующий лимит на легионеров предусматривает только восемь мест для иностранцев в заявке каждой из команд. Роша был исключён из заявки, чтобы найти место для Промеса, который должен подписать контракт в ближайшие часы.
В списке заявленных на РПЛ легионеров «Спартака» значатся Лукас Айртон, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекель Понсе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Педро Роша