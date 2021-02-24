Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» отзаявил Педро Рошу

24 Февраля 2021, 19:47,

На официальном сайте Премьер-лиги России в разделе отзаявленных футболистов можно обнаружить форварда «Спартака» Педро Рошу. Бразилец был исключён из заявки в связи с переходом в московский клуб Куинси Промеса.

Действующий лимит на легионеров предусматривает только восемь мест для иностранцев в заявке каждой из команд. Роша был исключён из заявки, чтобы найти место для Промеса, который должен подписать контракт в ближайшие часы.

В списке заявленных на РПЛ легионеров «Спартака» значатся Лукас Айртон, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекель Понсе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Педро Роша
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола