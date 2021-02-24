​«Спартак» отзаявил Педро Рошу

На официальном сайте Премьер-лиги России в разделе отзаявленных футболистов можно обнаружить форварда «Спартака» Педро Рошу. Бразилец был исключён из заявки в связи с переходом в московский клуб Куинси Промеса.

Действующий лимит на легионеров предусматривает только восемь мест для иностранцев в заявке каждой из команд. Роша был исключён из заявки, чтобы найти место для Промеса, который должен подписать контракт в ближайшие часы.

В списке заявленных на РПЛ легионеров «Спартака» значатся Лукас Айртон, Самуэль Жиго, Алекс Крал, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Джордан Ларссон и Эсекель Понсе.