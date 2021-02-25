Пять самых крупных скандалов с участием «Спартак» Москва в России

Московский «Спартак» по праву является «народной» командой. Гегемон отечественного футбола 90-х и сегодня регулярно появляется в ведущих СМИ. Неудивительно, что как только вокруг «красно-белых» разгораются скандалы, то они сразу становятся достоянием общественности. Каждый год с москвичами происходит не менее десяти скандалов. В большинстве случаев они связаны с судейскими ошибками. Отбросим субъективный взгляд на жизнь. Оставим только случаи, связанные с игроками, тренерами и административным штабом «красно-белых». Пятерка самых громких скандалов у каждого своя, но постараемся вспомнить наиболее яркие моменты, будоражащие умы поклонников «Спартака».

5 место. Высказывание Георгия Джикия

Сегодня в нашем мире уделяют пристальное внимание расизму. Временами это внимание чересчур толерантное. Так было не всегда, но в 2018-м году слова будущего капитана «Спартака» и сборной России Георгия Джикия вызвали целую волну слухов и домыслов. Защитник на сборе в Дубае о темнокожих партнёрах написал в клубный твиттер: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Шум поднялся в Британии, которая хотела всеми способами отобрать предстоящий чемпионат мира у России. Европейские СМИ загорелись в миг, а «потушить пожар» спартаковцам удалось через несколько дней и видео, в которых партнёры признавались во взаимном уважении друг к другу.

4 место. Уход Карреры

Массимо Каррера и вся его история больше похожа на сказку, а не на скандал. Неожиданно став главным тренером «красно-белых» Каррера привёл «Спартак» к долгожданному чемпионскому титулу. Сразу же после чемпионского сезона дела у москвичей пошли всё хуже и хуже, повторяя извечный круговорот наставников «красно-белых». Как итог конфликт с капитаном Денисом Глушаковым, вложившим не малый вклад в победу клуба в сезоне 2016/2017, а затем извечные разговоры о том, что игроки «сливают» наставника. После поражения от тульского «Арсенала» в октябре 2018 года Каррера был уволен, но споры о его неправильном уходе из клуба ещё долго обсуждались в СМИ. Вообще каждый вопрос о снятии главного тренера – это отдельный скандал, удостоенный места в ТОПе. Чего стоит только история Аленичева и его конфликт с Александром Старковым…

3 место. Решение Федуна о снятии с чемпионата

Ещё во вступлении статьи мы договорились, что не будем упомнить судейские решения, которые неразрывно связаны с судьбой «красно-белых». Однако в августе прошлого года решения арбитра Василия Казарцева привели к тому, что владелец «красно-белых» Леонид Федун был близок к тому, чтобы снять «Спартак» с чемпионата. Сразу же после ничейного результата в матче с «Сочи», где «красно-белые» получили несколько очень спорных решений, в частности, пенальти в свои ворота после столкновения Жиго с соперником, Федун заявил о том, что готов снять «Спартак» с розыгрыша РПЛ. Решения арбитров, в том числе и VAR, который был активно использован в том матче, обсуждалось ещё целую неделю. Большинство встало на сторону «красно-белых». Федун пришёл в себя через несколько дней, «Спартак» продолжил выступление в РПЛ, но в стане «красно-белых» залихорадило: пост спортивного директора покинул Цорн, Зарема Салихова стала занимать ведущую позицию в клубе, Газизов спешно покинул «Спартак» …

2 место. Трансферная история с Сычевым

Московский «Спартак» и его лидеры – это ещё одна отдельная тема клуба. В большинстве случаев «красно-белые» удерживали своих топовых игроков за счёт того, что просили за них слишком высокую цену. По этой причине Егор Титов так не сыграл в ведущих европейских клубах. В отличие от легенды «Спартака», Дмитрий Сычёв ярко ворвался в футбольную жизнь «красно-белых», забив восемь мячей за двенадцать матчей в первой части сезона 2002. Вызов 18-летнего парня в сборную России и яркое выступление на мундиале в Японии и Корее не оставило в стороне такие клубы, как «Милан» и «Баварию». Возвращение с чемпионата Мира выглядело не столь впечатляющим для Сычёва. Денег по новому контракту он не досчитался, обиделся на клуб и даже уехал с базы. История закрутилась с таким невероятным сценарием, что всего за несколько месяцев Сычёв умудрился поссориться со всеми, включая своего агента, получить травму голеностопа и оказаться во французском «Марселе» в разобранном состоянии. Вероятно, что конфликт, в котором был замешан Андрей Червиченко, загубил один из ярчайщих талантов в нашем футболе…

1 место. Уход Тихонова

В «Спартаке» научились «резать мясо» после невероятного расставания с Андреем Тихоновым. Кумир многотысячной армии поклонников «красно-белых», вероятно, не был столь выдающимся талантом, как Сычёв или Цымбаларь, но регулярно выдавал стабильную игру, забивая больше пятнадцати мячей за сезон. На старте сезона 2000-го года у Тихонова угнали машину, чуть не взяв в заложники полуторагодовалого ребенка. Апатия, страх за свою семью. Все это вылилось в то, что безголевая пауза затянулась, а в сентябре, после поражения от «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» случился конфликт в раздевалке, положивший начало конца. По прилету домой Тихонову объявили, что он больше не в команде. Бытует много мнений о том, почему Андрея Валерьевича так быстро «устранили» из клуба, но сама скорость принятия решения и отношения к своей главной звезде будоражит мысли. Вот так легенда клуба в один миг стал не нужен «красно-белым».

Уверен, что вы не согласитесь с представленной пятёркой скандалов и будете абсолютно правы! В этом весь «Спартак», у каждого он свой…

Константин Лицин