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​Тарасов покрасил волосы в необычный цвет

24 Февраля 2021, 19:35,

Известный футболист Дмитрий Тарасов предстал в новом имидже, покрасив волосы в необычный цвет. Соответствующую фотографию Тарасов опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram.

Судя по подписи  на фотографии, новый цвет волос Тарасова называется платиновым или пепельным.

Напомним, в конце прошлого года Тарасов покинул казанский «Рубин» и сейчас находится без клуба. Из-за травмы Дмитрий провёл за «рубиновых» только тринадцать матчей.

В начале февраля появилась информация, что Дмитрий Тарасов будет выступать в любительской лиге Москвы за клуб под названием «Сахалинец».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дмитрий Тарасов
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Февраля 2021, 19:46

ай ждем каминга.. )))

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