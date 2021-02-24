​Тарасов покрасил волосы в необычный цвет

Известный футболист Дмитрий Тарасов предстал в новом имидже, покрасив волосы в необычный цвет. Соответствующую фотографию Тарасов опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram.

Судя по подписи на фотографии, новый цвет волос Тарасова называется платиновым или пепельным.

Напомним, в конце прошлого года Тарасов покинул казанский «Рубин» и сейчас находится без клуба. Из-за травмы Дмитрий провёл за «рубиновых» только тринадцать матчей.

В начале февраля появилась информация, что Дмитрий Тарасов будет выступать в любительской лиге Москвы за клуб под названием «Сахалинец».