​Тарасов покрасил волосы в необычный цвет

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24 Февраля 2021, 19:35,
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Известный футболист Дмитрий Тарасов предстал в новом имидже, покрасив волосы в необычный цвет. Соответствующую фотографию Тарасов опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram.
Судя по подписи на фотографии, новый цвет волос Тарасова называется платиновым или пепельным.
Напомним, в конце прошлого года Тарасов покинул казанский «Рубин» и сейчас находится без клуба. Из-за травмы Дмитрий провёл за «рубиновых» только тринадцать матчей.
В начале февраля появилась информация, что Дмитрий Тарасов будет выступать в любительской лиге Москвы за клуб под названием «Сахалинец».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Дмитрий Тарасов
ай ждем каминга.. )))