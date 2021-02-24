​Промес обратился к фанатам «Спартака»

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24 Февраля 2021, 19:09,
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Форвард Куинси Промес находится на пороге возвращения в «Спартак». Футболист уже в Москве – ему остаётся пройти медицинское обследование и, если всё будет хорошо, поставить подпись в контракте.
Пресс-служба «красно-белых» активно освещает трансфер Промеса. На этот раз в Twitter появилось небольшое видеообращение голландца к поклонникам «Спартака».
«Привет. Я еду домой», - высказался Промес.
Красно-белые, держите видео-привет от Квинси! #АнтохаВернулся pic.twitter.com/EXAAouhiLp— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021
«Аякс» не стал скрывать финансовые условия этого трансфера. «Спартак» заплатит 8,5 миллиона евро сразу, а ещё 2,5 миллиона может заплатить в форме бонусов.
Отметим, что после девятнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес