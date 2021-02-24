​Промес обратился к фанатам «Спартака»

Форвард Куинси Промес находится на пороге возвращения в «Спартак». Футболист уже в Москве – ему остаётся пройти медицинское обследование и, если всё будет хорошо, поставить подпись в контракте.

Пресс-служба «красно-белых» активно освещает трансфер Промеса. На этот раз в Twitter появилось небольшое видеообращение голландца к поклонникам «Спартака».

«Привет. Я еду домой», - высказался Промес.

«Аякс» не стал скрывать финансовые условия этого трансфера. «Спартак» заплатит 8,5 миллиона евро сразу, а ещё 2,5 миллиона может заплатить в форме бонусов.

Отметим, что после девятнадцати туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в таблице.