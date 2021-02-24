​На бумаге всё понятно: Кто станет чемпионом России

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24 Февраля 2021, 19:01,
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Зимние каникулы в чемпионате России завершатся уже в ближайшую пятницу. Во второй части сезона командам Премьер-лиги осталось провести по одиннадцать матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к командам из верхней части турнирной таблицы и пытается понять, кто же станет чемпионом через несколько месяцев.
На сегодняшний день в турнирной таблице российского чемпионата лидирует «Зенит», который имеет отрыв в четыре очка от идущего следом ЦСКА. Состав питерского клуба зимой практически не потерпел изменений, лишь несколько молодых футболистов отправились по арендам. В первой официальной игре календарного года «сине-бело-голубые» показали невнятный футбол и вылетели из Кубка России, проиграв тульскому «Арсеналу». Теперь команда Сергея Семака полностью сосредоточится на задаче по оформлению третьего подряд чемпионства.Embed from Getty Images
Главным конкурентом «Зенита» на сегодняшний день является ЦСКА. В отличие от питерцев, москвичи относительно активно провели зимнюю трансферную кампанию. Не сумевший заиграть в стане «армейцев» нападающий Адольфо Гайч отправился в Италию, а на его место был арендован хорошо известный российским болельщикам Саломон Рондон. В Турцию перебрался хавбек Кристиян Бистрович, после чего в центр поля ЦСКА приобрёл талантливого норвежца Эмиля Бохинена.
Команда Виктора Ганчаренко отстаёт от «Зенита» на четыре очка. Игра питерцев против тульского «Арсенала», в которой отсутствовала какая-то идея и гибкость, позволяет ЦСКА помечтать о чемпионском титуле. Впрочем, «армейцам» нужно смотреть не в сторону Питера, а исключительно на самих себя и постараться минимизировать очковые потери. В первой части сезона подопечные Ганчаренко часто допускали осечки там, где делать этого были не должны. Если тенденция продолжится – шансов на титул у ЦСКА не будет.Embed from Getty Images
Тройку лидеров Премьер-лиги после первой части сезона занимает «Спартак». В декабре главный тренер команды Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать свой контракт. Клуб не стал менять рулевого зимой, предпочитая пригласить нового специалиста уже перед следующим сезоном. Между тем, в зимнее окно «красно-белые» расстались с Остоном Уруновым и Александром Кокориным, которые толком не заиграли, несмотря на выдаваемые авансы. За игровой практикой в «Химки» отправился Максим Глушенков. Что касается приобретений, то в центре внимания находится вернувшийся в клуб Куинси Промес. Плюс москвичи усилили центр поля Йорритом Хендриксом.
«Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Команда Доменико Тедеско в теории сохраняет шансы на чемпионство, но поверить в такой исход сложно. Игра против «Динамо» в Кубке России наглядно показала, что толковой игры у «Спартака» как не было, так и нет. Желание, мотивация и прессинг – всё это присутствует, но когда команда пропускает гол, начинается ступор. Это говорит о том, что у сегодняшнего «Спартака» нет класса.Embed from Getty Images
Если делать какой-то прогноз, то мы ставим на очередное чемпионство «Зенита». Да, игра команды Сергея Семака по своему содержанию оставляет много вопросов, но даже в таком состоянии питерцы остаются сильнейшей командой Премьер-лиги. Это наглядно демонстрирует, где сегодня находится российский футбол. ЦСКА попробует навязать борьбу «сине-бело-голубым», но слишком уж нестабильной команда Виктора Ганчаренко была в прошлом году. Слабо верится, что «армейцы» исправятся так быстро. Что до «Спартака», то наверняка максимумом сегодняшней команды Доменико Тедеско будет второе-третье место. Для чемпионства «красно-белые» смотрятся слабо даже на фоне «Зенита», что мы наблюдали в декабре. Клубу нужно строить долгосрочную стратегию и искать нового тренера, чтобы решать большие задачи в будущем, но не сейчас.
Что касается «Сочи» и «Ростова», занимающих в таблице четвёртое и пятое места, то у них попросту не хватит кадрового запаса, чтобы мечтать о титуле Премьер-лиги. А «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» слишком уж отстали. Одиннадцать – тринадцать очков – это слишком много для российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Краснодар, Ростов, Сочи