​На бумаге всё понятно: Кто станет чемпионом России

Зимние каникулы в чемпионате России завершатся уже в ближайшую пятницу. Во второй части сезона командам Премьер-лиги осталось провести по одиннадцать матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к командам из верхней части турнирной таблицы и пытается понять, кто же станет чемпионом через несколько месяцев.

На сегодняшний день в турнирной таблице российского чемпионата лидирует «Зенит», который имеет отрыв в четыре очка от идущего следом ЦСКА. Состав питерского клуба зимой практически не потерпел изменений, лишь несколько молодых футболистов отправились по арендам. В первой официальной игре календарного года «сине-бело-голубые» показали невнятный футбол и вылетели из Кубка России, проиграв тульскому «Арсеналу». Теперь команда Сергея Семака полностью сосредоточится на задаче по оформлению третьего подряд чемпионства.

Главным конкурентом «Зенита» на сегодняшний день является ЦСКА. В отличие от питерцев, москвичи относительно активно провели зимнюю трансферную кампанию. Не сумевший заиграть в стане «армейцев» нападающий Адольфо Гайч отправился в Италию, а на его место был арендован хорошо известный российским болельщикам Саломон Рондон. В Турцию перебрался хавбек Кристиян Бистрович, после чего в центр поля ЦСКА приобрёл талантливого норвежца Эмиля Бохинена.

Команда Виктора Ганчаренко отстаёт от «Зенита» на четыре очка. Игра питерцев против тульского «Арсенала», в которой отсутствовала какая-то идея и гибкость, позволяет ЦСКА помечтать о чемпионском титуле. Впрочем, «армейцам» нужно смотреть не в сторону Питера, а исключительно на самих себя и постараться минимизировать очковые потери. В первой части сезона подопечные Ганчаренко часто допускали осечки там, где делать этого были не должны. Если тенденция продолжится – шансов на титул у ЦСКА не будет.

Тройку лидеров Премьер-лиги после первой части сезона занимает «Спартак». В декабре главный тренер команды Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать свой контракт. Клуб не стал менять рулевого зимой, предпочитая пригласить нового специалиста уже перед следующим сезоном. Между тем, в зимнее окно «красно-белые» расстались с Остоном Уруновым и Александром Кокориным, которые толком не заиграли, несмотря на выдаваемые авансы. За игровой практикой в «Химки» отправился Максим Глушенков. Что касается приобретений, то в центре внимания находится вернувшийся в клуб Куинси Промес. Плюс москвичи усилили центр поля Йорритом Хендриксом.

«Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Команда Доменико Тедеско в теории сохраняет шансы на чемпионство, но поверить в такой исход сложно. Игра против «Динамо» в Кубке России наглядно показала, что толковой игры у «Спартака» как не было, так и нет. Желание, мотивация и прессинг – всё это присутствует, но когда команда пропускает гол, начинается ступор. Это говорит о том, что у сегодняшнего «Спартака» нет класса.

Если делать какой-то прогноз, то мы ставим на очередное чемпионство «Зенита». Да, игра команды Сергея Семака по своему содержанию оставляет много вопросов, но даже в таком состоянии питерцы остаются сильнейшей командой Премьер-лиги. Это наглядно демонстрирует, где сегодня находится российский футбол. ЦСКА попробует навязать борьбу «сине-бело-голубым», но слишком уж нестабильной команда Виктора Ганчаренко была в прошлом году. Слабо верится, что «армейцы» исправятся так быстро. Что до «Спартака», то наверняка максимумом сегодняшней команды Доменико Тедеско будет второе-третье место. Для чемпионства «красно-белые» смотрятся слабо даже на фоне «Зенита», что мы наблюдали в декабре. Клубу нужно строить долгосрочную стратегию и искать нового тренера, чтобы решать большие задачи в будущем, но не сейчас.

Что касается «Сочи» и «Ростова», занимающих в таблице четвёртое и пятое места, то у них попросту не хватит кадрового запаса, чтобы мечтать о титуле Премьер-лиги. А «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» слишком уж отстали. Одиннадцать – тринадцать очков – это слишком много для российского чемпионата.