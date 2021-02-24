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​Каррера оценил возвращение Промеса в «Спартак»

24 Февраля 2021, 18:54,

Известный тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в «Спартаке», высказался по поводу возвращения в московский клуб Куинси Промеса.

«Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже всё доказал. Куинси в первую очередь - это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», - поделился мнением Каррера для sport24

Напомним, «Аякс» уже официально объявил о достижении договорённости по трансферу Промеса в «Спартак», а игрок прибыл в Москву. В ближайшие часы нападающий пройдёт медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, распишется в контракте. В Голландии сообщали, что трудовой договор Промеса будет рассчитан на три с половиной сезона. 

«Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса 8,5 миллиона евро. Ещё 2,5 миллиона амстердамский клуб может получить в форме бонусов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Массимо Каррера, Куинси Промес
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