​Каррера оценил возвращение Промеса в «Спартак»

Известный тренер Массимо Каррера, который в своё время работал в «Спартаке», высказался по поводу возвращения в московский клуб Куинси Промеса.

«Промес качественный игрок и большой профессионал, он многим уже всё доказал. Куинси в первую очередь - это личность, большая харизма. Он обязательно поможет «Спартаку», - поделился мнением Каррера для sport24.

Напомним, «Аякс» уже официально объявил о достижении договорённости по трансферу Промеса в «Спартак», а игрок прибыл в Москву. В ближайшие часы нападающий пройдёт медицинское обследование и, если проблем выявлено не будет, распишется в контракте. В Голландии сообщали, что трудовой договор Промеса будет рассчитан на три с половиной сезона.

«Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса 8,5 миллиона евро. Ещё 2,5 миллиона амстердамский клуб может получить в форме бонусов.