Возвращающийся в «Спартак» нападающий Куинси Промес высказался об уголовном деле, фигурантом которого является. Как известно, футболиста обвиняют в нанесении ножевого ранения.

«Последнее время в Голландии было трудным для меня из-за негатива, который витал вокруг меня с подачи СМИ. Я оказался в ситуации, о которой не могу рассказать. Но правда восторжествует. Люди уже успели сформировать мнение обо мне, но оно несправедливо.

Амстердам – мой дом, мне будет очень его не хватать. Мой период в «Аяксе» получился коротким, но я рад, что у меня была возможность проявить себя и принести пользу. Я ухожу из клуба, но всегда буду его болельщиком», - рассказал Промес Voetbal International.