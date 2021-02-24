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​«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»

24 Февраля 2021, 15:55,

«Аякс» посредством своего официального сайта объявил о переходе в «Спартак» Куинси Промеса. Амстердамский клуб подтвердил цифры, которые ранее появились в прессе – москвичи заплатят за трансфер 8,5 миллиона евро, бонусы могут увеличить сумму сделки до одиннадцати миллионов.

Куинси Промес в футболке «Спартака» в своё время наколотил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса за четыре сезона. В 2018-м году голландский форвард покинул московский клуб, но теперь возвращается.

«Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата России. Ближайший матч «красно-белые» проведут двадцать восьмого числа против «Рубина».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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Комментарии (3)
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0
779
24 Февраля 2021, 17:29

Если помнить о том, как он позитивно чувствовал себя в команде, как был рад своей популярности у торсиды, то вполне можно ожидать второго дыхания от Квинси.
Да и даже не в топовых кондициях он более чем окажется игроком высококлассным для уровня РПЛ.

0
White_Shark
24 Февраля 2021, 17:27

Забавно было наблюдать как Аякс спускает последние штаны со спартака. Но справедливости ради надо сказать, что спартак стал сильнее, конечно.
Ну раз человек привык к 8-9 местам, то нефиг его всякими Аяксами баловать=)))

0
Spirit
24 Февраля 2021, 17:19

не поздно?

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