​«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»

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24 Февраля 2021, 15:55,
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«Аякс» посредством своего официального сайта объявил о переходе в «Спартак» Куинси Промеса. Амстердамский клуб подтвердил цифры, которые ранее появились в прессе – москвичи заплатят за трансфер 8,5 миллиона евро, бонусы могут увеличить сумму сделки до одиннадцати миллионов.
Куинси Промес в футболке «Спартака» в своё время наколотил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса за четыре сезона. В 2018-м году голландский форвард покинул московский клуб, но теперь возвращается.
«Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата России. Ближайший матч «красно-белые» проведут двадцать восьмого числа против «Рубина».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
Если помнить о том, как он позитивно чувствовал себя в команде, как был рад своей популярности у торсиды, то вполне можно ожидать второго дыхания от Квинси.
Да и даже не в топовых кондициях он более чем окажется игроком высококлассным для уровня РПЛ.
Забавно было наблюдать как Аякс спускает последние штаны со спартака. Но справедливости ради надо сказать, что спартак стал сильнее, конечно.
Ну раз человек привык к 8-9 местам, то нефиг его всякими Аяксами баловать=)))
не поздно?