​«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»

«Аякс» посредством своего официального сайта объявил о переходе в «Спартак» Куинси Промеса. Амстердамский клуб подтвердил цифры, которые ранее появились в прессе – москвичи заплатят за трансфер 8,5 миллиона евро, бонусы могут увеличить сумму сделки до одиннадцати миллионов.

Куинси Промес в футболке «Спартака» в своё время наколотил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса за четыре сезона. В 2018-м году голландский форвард покинул московский клуб, но теперь возвращается.

«Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата России. Ближайший матч «красно-белые» проведут двадцать восьмого числа против «Рубина».