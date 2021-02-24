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​Арбитр Казарцев рассказал о прохождении проверки на полиграфе

24 Февраля 2021, 15:18,

Арбитр Василий Казарцев дал интервью, которое вышло на YouTube-канале РФС. Он рассказал о прохождении проверки на полиграфе после работы на скандальном матче между «Спартаком» и «Сочи». Тогда, как известно Казарцев ошибочно назначил пенальти, который помог гостям увезти из Москвы ничью.

«Многогранная ситуация. Эмоции били через край. Да, это что-то необычное и странное. Первая мысль любого человека, которого вызывают на полиграф, связана с элементом недоверия со стороны тех, кто хочет, чтобы ты прошёл проверку. Я могу отчасти понять Ашота Хачатурянца – как начальник после резонансного события он хотел показать общественности, что его подчинённый непредвзят, а просто совершил человеческую ошибку. Единственный способ на тот момент – проверка на детекторе.

Мне скрывать было нечего. Что у меня могли спросить? Специально ли я ошибся? Повлиял ли кто-то на моё решение? Однозначный ответ – нет. Поэтому я был готов пройти проверку. Возможно, нужно было подождать, чтобы улеглись эмоции. На проверке колбасило. На вас вешают кучу датчиков, нельзя моргать, глотать, звучат монотонные вопросы. Сначала пульс зашкаливал, потом всё это стало как само собой разумеющейся. В конце я практически засыпал. Приятного мало, но руководство меня не силком туда заставляло идти. Всё было добровольно», - рассказал Казарцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Василий Казарцев
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