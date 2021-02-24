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​Арбитр Казарцев оценил свою работу на скандальном матче «Спартак» - «Сочи»

24 Февраля 2021, 15:10,

На канале РФС в YouTube вышло интервью с арбитром Василием Казарцевым. В начале этого сезона он допустил ошибку на матче «Спартака» и «Сочи» (2:2). 

«Несколько раз я пересматривал матч «Спартак» - «Сочи». Нет, он мне не снится, но воспоминания какие-то есть.

Угрозы? Я считаю, что закрыть все соцсети после матча было моей ошибкой. Когда я пришёл в судейскую, то я уже увидел множество сообщений. Закрыв этот канал, закрыв способы выразить гнев, люди переключились на моих близких.  Мир устроен так, что очень просто найти крайнего. Так случилось, что в тот вечер я оказался в эпицентре взорвавшегося вулкана.

Боялся ли за семью? Была какая-то тревога. К сожалению, в мире много неадекватных людей, действия которых сложно предугадать. Я уезжал из Москвы под покровом ночи инкогнито.

Хотелось ли завершить карьеру арбитра? Мы, судьи, настолько толстокожие, что нас не сломать. У меня не было мыслей закончить с судейством по собственному желанию из-за бьющего негатива. Наоборот, появилась цель – вернуться на поле и доказать, что могу работать качественно.

Признаю ли я ошибку с пенальти? Мне часто задают этот вопрос, но футбол тем и интересен, что есть масса ситуаций, которые находятся в серой зоне. Да, я всецело уважаю решение экспертной комиссии, которая посчитала, что я ошибся. Я признаю это. Но я не могу сказать, что очевидно ошибся. Есть аргументы как за одно, так и за другое. Я не стою на своём, не бью себя в грудь и говорю, что прав. Но есть много коллег, которые считают, что у меня были основания назначить пенальти», - рассказал Казарцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Василий Казарцев
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Комментарии (1)
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1
779
24 Февраля 2021, 17:40

То, что выполнил заказ - это понятно. Плюнуть в морду при встрече - не осудил бы никого.
Но близких трогать это за гранью, мелко и дёшево.

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