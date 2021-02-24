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​В «Спартаке» прокомментировали новости о переходе Промеса

24 Февраля 2021, 14:52,

Антон Фетисов, занимающий должность главы департамента «Спартака» по коммуникациям, прокомментировал новости о Куинси Промесе. По словам Фетисова для «Спорт-Экспресса», в среду форвард прибудет в Москву, где подпишет контракт с «красно-белыми», если успешно пройдёт медосмотр.

Ранее голландский ESPN сообщил, что Промес подпишет со «Спартаком» трудовое соглашение, рассчитанное на три с половиной года. По данным источника, московский клуб заплатит «Аяксу» за Куинси восемь с половиной миллионов евро. Также в сделку заложены бонусы, за счёт которых заработок амстердамского клуба может вырасти до одиннадцати миллионов.

Как известно, Промес ранее уже выступал за «Спартак» на протяжении четырёх лет. В красно-белой футболке московского клуба голландский футболист записал на свой счёт шестьдесят шесть голов и тридцать три результативных паса.

Ближайший поединок «Спартак» проведёт в последний день зимы. В родных стенах команда сыграет против казанского «Рубина».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес, Антон Фетисов
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