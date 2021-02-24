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​Хацкевич: «Киевскому «Динамо» предлагали Влашича, но Суркис не мог заплатить такие деньги»

24 Февраля 2021, 14:21,

Рулевой «Ротора» Александр Хацкевич в интервью для YouTube-канала SportArenaTV высказался о своей работе в киевском «Динамо». По словам белорусского специалиста, на тот момент клубу предлагали подписать Николу Влашича.

«Нам предлагали Влашича из «Эвертона». Но аренда за четыре миллиона с последующим выкупом за двенадцать – тринадцать миллионов – это достаточно серьёзные деньги. Сейчас Влашич ведущий игрок ЦСКА, он играет в сборной Хорватии. Но на тот момент Игорь Михайлович Суркис [президент «Динамо» - прим.] не мог заплатить такие деньги», - высказался Хацкевич.

Никола Влашич выступает за московский ЦСКА с августа 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Киев, Никола Влашич, Александр Хацкевич
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