Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Промес возвращается в «Спартак»

24 Февраля 2021, 14:04,

В ближайшие часы «Спартак» должен официально объявить о возвращении форварда Куинси Промеса, уже защищавшего цвета «красно-белых» на протяжении четырёх сезонов до лета 2018-го года.

Голландский филиал ESPN сообщает о том, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за Промеса 8,5 миллиона евро. Сумма может дойти до одиннадцати миллионов за счёт включённых в сделку бонусных выплат.

Промес должен подписать с московским клубом трудовой договор сроком до экватора 2024 года.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Премьер-лиге России закрывается в четверг.  

Ближайший матч чемпионата «Спартак» проведёт двадцать восьмого февраля. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Diman777
24 Февраля 2021, 14:22

Первая хорошая новость за зиму)

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