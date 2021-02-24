​Промес возвращается в «Спартак»

В ближайшие часы «Спартак» должен официально объявить о возвращении форварда Куинси Промеса, уже защищавшего цвета «красно-белых» на протяжении четырёх сезонов до лета 2018-го года.

Голландский филиал ESPN сообщает о том, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за Промеса 8,5 миллиона евро. Сумма может дойти до одиннадцати миллионов за счёт включённых в сделку бонусных выплат.

Промес должен подписать с московским клубом трудовой договор сроком до экватора 2024 года.

Отметим, что зимнее трансферное окно в Премьер-лиге России закрывается в четверг.

Ближайший матч чемпионата «Спартак» проведёт двадцать восьмого февраля. Соперником команды Доменико Тедеско будет «Рубин».