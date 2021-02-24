Бистрович: «ЦСКА рассчитывает на меня, новый контракт является подтверждением»

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Касымпашу», высказался о своем будущем.

«Я хотел уйти в аренду за игровой практикой. Она очень важна для меня в преддверии молодежного Евро. Мне нужно много играть, в «Касымпаше» дают такую возможность.

Осенью мы заключили новое соглашение с ЦСКА. Это показывает, что я нужен клубу. На меня рассчитывают в Москве. Сейчас моя цель - прогрессировать и хорошо подготовиться к ЧЕ», - передает слова хорвата Index.hr.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Бистрович сыграл шесть матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.