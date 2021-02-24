Бохинен: «Если проявлю себя в ЦСКА, могу получить вызов в сборную Норвегии»

Новичок московского ЦСКА Эмиль Бохинен заявил о готовности бороться за место в стартовом составе российской команды.

«В ЦСКА серьезная конкуренция за место в основе. Я готов к этому, мне есть что показать. Сейчас моя цель - набрать оптимальные кондиции и получить игровую практику. Если получится проявить себя в ЦСКА, то есть отличные перспективы получить вызов в сборную Норвегии. Это моя мечта», - передает слова полузащитника TV2.

О трансфере Бохинена в ЦСКА стало известно 15-го февраля. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025-го года. Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиона евро.