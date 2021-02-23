Арбитр Карасёв выступил на рок-фестивале в составе группы Catharsis

Один из лучших футбольных арбитров Сергей Карасёв дебютировал в новом амплуа. 41-летний рефери выступил на рок-фестивале в составе группы Catharsis. Карасёв играл на гитаре и выглядел на сцене органично. Ранее рефери анонсировал событие в социальной сети «Инстаграм» и благодарил участников группы за предоставленный шанс воплотить мечту в жизнь.

Сергей Карасёв работает футбольным арбитром в РПЛ с 2008 года, также он получил право судить матч чемпионата мира 2018 года, чемпионата Европы 2016 года и Олимпиады того же года.