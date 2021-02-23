Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Арбитр Карасёв выступил на рок-фестивале в составе группы Catharsis

23 Февраля 2021, 23:22,

Один из лучших футбольных арбитров Сергей Карасёв дебютировал в новом амплуа. 41-летний рефери выступил на рок-фестивале в составе группы Catharsis. Карасёв играл на гитаре и выглядел на сцене органично. Ранее рефери анонсировал событие в социальной сети «Инстаграм» и благодарил участников группы за предоставленный шанс воплотить мечту в жизнь.

Сергей Карасёв работает футбольным арбитром в РПЛ с 2008 года, также он получил право судить матч чемпионата мира 2018 года, чемпионата Европы 2016 года и Олимпиады того же года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сергей Карасёв
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола