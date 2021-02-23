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Хацкевич подвёл итоги зимних сборов «Ротора»

23 Февраля 2021, 22:22,

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Кайратом» (1:4) и третьего сбора.

- О третьем сборе:

- Благодаря погодным условиям и качеству полей всё было на достаточно хорошем уровне. Третий сбор больше был игровой. Мы посмотрели ребят в разных сочетаниях. Любая игра более информативна, чем тренировка. Здесь мы подходим к первой игре, к каждой мы уже будем готовиться индивидуально. Есть группа ребят, которая прошла от начала сборов и до конца. Видно, что немного в лучшем состоянии, но могу сказать, что есть выбор, и конкуренция появилась практически на каждой позиции, что меня как тренера радует.

- О результатах контрольных матчей:

- Предположительный результат отрицательный. Это как информация по каждому футболисту и командным действиям вместе. Так что  здесь нам не надо обращать внимания на эти товарищеские матчи, потому что они все равно проходят где-то в другом эмоциональном настрое. Каждый из ребят также находится в разном состоянии. Каждое сочетание, которое мы использовали, оно нам пригодится в дальнейшем.

- О травмированных игроках:

- Пока из проблем на сегодняшний момент: это Логвиненко, не примет участия в этой игре. А также Джови (Джовино Фламрион - прим. ЕФ), он до сих пор еще не появился и проходит реабилитацию в Москве. Надеюсь, что он к нам присоединится после игры с «Тамбовом». Все остальные ребята здоровы.

- О подготовке к матчу с «Тамбовом»:

- Завтра мы вылетаем в Волгоград, там мы сдаем ПЦР-тест и сразу вылетаем в Саранск. Понятно, что там и погода совершенно другая, и качества поля. К тому же это официальные игры, и футбол зимнее-весенний. Он будет напоминать те последние игры, которые у нас были перед окончанием и выходом в зимнюю паузу.

- Ожидания от возобновления сезона РПЛ:

- Волнение присутствует, но оно нормальное, в плане того, что начинается соревновательный период, будет на первое место, особенно в первых играх выходить то состояние функциональное, в котором мы подходим. Что касается задач, задача у нас одна, закрепиться в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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