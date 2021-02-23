​У арбитров РПЛ появится спонсор

До конца сезона на форме арбитров российской Премьер-лиги появится название спонсора. Им станет компания «Пикалевская сода», пишет Нобель Арустамян в своём канале в Telegram.

По данным Арустамяна, деньги по спонсорскому контракту будут использованы на некоторые из пунктов судейской реформы, в частности, на обучение молодых рефери.

Инсайдер отмечает, что в настоящий момент идут дискуссии о том, кто будет организовывать и финансировать перемещение и приём судей.

Чемпионат России возобновится уже в ближайшую пятницу, двадцать шестого февраля. Командам осталось провести по одиннадцать матчей.