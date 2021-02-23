​У арбитров РПЛ появится спонсор

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23 Февраля 2021, 18:44,
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До конца сезона на форме арбитров российской Премьер-лиги появится название спонсора. Им станет компания «Пикалевская сода», пишет Нобель Арустамян в своём канале в Telegram.
По данным Арустамяна, деньги по спонсорскому контракту будут использованы на некоторые из пунктов судейской реформы, в частности, на обучение молодых рефери.
Инсайдер отмечает, что в настоящий момент идут дискуссии о том, кто будет организовывать и финансировать перемещение и приём судей.
Чемпионат России возобновится уже в ближайшую пятницу, двадцать шестого февраля. Командам осталось провести по одиннадцать матчей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: РПЛ, Судейство
Судью на соду !