​«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Турции

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» договорился о переходе в свои ряды двадцатичетырёхлетнего форварда Аарона Бупендза. За трансфер габонского форварда «быки» заплатят турецкому «Хатайспору» восемь миллионов евро.

Аарон Бупендза на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров турецкого чемпионата. В двадцати трёх матчах Суперлиги этого сезона форвард записал на свой счёт восемнадцать результативных ударов.

Добавим, что «Хатайспор» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции, а «Краснодар» идёт седьмым в чемпионате России.