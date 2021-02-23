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​«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Турции

23 Февраля 2021, 16:37,

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» договорился о переходе в свои ряды двадцатичетырёхлетнего форварда Аарона Бупендза. За трансфер габонского форварда «быки» заплатят турецкому «Хатайспору» восемь миллионов евро.

Аарон Бупендза на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров турецкого чемпионата. В двадцати трёх матчах Суперлиги этого сезона форвард записал на свой счёт восемнадцать результативных ударов.  

Добавим, что «Хатайспор» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции, а «Краснодар» идёт седьмым в чемпионате России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Аарон Бупендза, Хатайспор
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