​«Краснодар» договорился о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Турции

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23 Февраля 2021, 16:37,
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Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» договорился о переходе в свои ряды двадцатичетырёхлетнего форварда Аарона Бупендза. За трансфер габонского форварда «быки» заплатят турецкому «Хатайспору» восемь миллионов евро.
Аарон Бупендза на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров турецкого чемпионата. В двадцати трёх матчах Суперлиги этого сезона форвард записал на свой счёт восемнадцать результативных ударов.
Добавим, что «Хатайспор» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции, а «Краснодар» идёт седьмым в чемпионате России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Аарон Бупендза, Хатайспор