Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Арбитр РПЛ Карасёв выступит на сцене

23 Февраля 2021, 15:27,

Известный рефери Сергей Карасёв, который обслуживает не только матчи российской Премьер-лиги, но и матчи еврокубков, посредством своей странички в Instagram сообщил о том, что двадцать третьего февраля он впервые выступит на сцене.

Карасёв выступит в составе группы Catharsis на рок-фестивале. Судя по опубликованной фотографии, футбольный судья будет гитаристом.

Сергей Карасёв поблагодарил участников группы за возможность осуществить свою мечту, а также за поддержку. Также судья поздравил всех своих подписчиков с Днём защитника Отечества.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Карасёв
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