​Арбитр РПЛ Карасёв выступит на сцене

Известный рефери Сергей Карасёв, который обслуживает не только матчи российской Премьер-лиги, но и матчи еврокубков, посредством своей странички в Instagram сообщил о том, что двадцать третьего февраля он впервые выступит на сцене.

Карасёв выступит в составе группы Catharsis на рок-фестивале. Судя по опубликованной фотографии, футбольный судья будет гитаристом.

Сергей Карасёв поблагодарил участников группы за возможность осуществить свою мечту, а также за поддержку. Также судья поздравил всех своих подписчиков с Днём защитника Отечества.