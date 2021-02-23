​Бохинен и Эджуке посоревновались в чистке картошки

ЦСКА опубликовал на своём канале в YouTube забавный ролик, посвящённый Дню защитника Отечества. Два футболиста «армейцев» Эмиль Бохинен и Чидера Эджуке посоревновались в чистке картошки на скорость.

Победителем столь необычного челленджа стал Бохинен, и Эджуке пришлось нести приготовленный картофель главному тренеру команды Виктору Ганчаренко во время ужина. Белорусский специалист явно не ожидал такого развития событий, судя по его реакции.

Напомним, Эмиль Бохинен стал игроком ЦСКА недавно, а Чидера Эджуке присоединился к команде летом прошлого года.