«Ростов» объявил об уходе Ерёменко

Полузащитник Роман Ерёменко покинул «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сотрудничество было досрочно завершено по обоюдному согласию сторон. Хавбек возвращается в Финляндию.

В составе команды 33-летний футболист выступал с 2019-го года. Ерёменко принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На зимний перерыв «Ростов» ушел на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Валерия Карпина 32 очка.

В первом матче после паузы «Ростов» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Поединок состоится на «Газпром Арене» 27-го февраля.