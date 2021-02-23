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«Ростов» объявил об уходе Ерёменко

23 Февраля 2021, 13:26,

Полузащитник Роман Ерёменко покинул «Ростов». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сотрудничество было досрочно завершено по обоюдному согласию сторон. Хавбек возвращается в Финляндию.

В составе команды 33-летний футболист выступал с 2019-го года. Ерёменко принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись десятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

На зимний перерыв «Ростов» ушел на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды Валерия Карпина 32 очка.

В первом матче после паузы «Ростов» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Поединок состоится на «Газпром Арене» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Роман Ерёменко
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