Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Не сыграть ни одной минуты, но стать известным

24 Февраля 2021, 06:45,
Прошлой осенью в ФНЛ случился настоящий бум на легионеров. В «лучшую лигу мира» съехались представители практически всех континентов. Особенно яркой личностью, вызвавшей пристальное внимание к лиге, стал бразилец с самым, что ни на есть русским именем Маркс Ленин. Подписание одного из самых экзотичных иностранцев состоялось в октября, но впервые до России Ленин добрался в конце января. С учётом того, что Маркс приехал с лишним весом в 20 кг, то его выступления за «Акрон» видятся достаточно сомнительными. О том, кто ещё наделал шуму своим переходом, но не сыграл за новую команду ни одной игры, в этой статье.
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Один из главных футбольных ньюсмейкеров России Александр Кокорин за свою жизнь перепробовал многое. Даже выступление за иностранный клуб. Но в 2013-м талантливого форварда интересовали деньги. Поэтому неудивительно, что он оказался в махачкалинском «Анжи», который щедро спонсировал Сулейман Керимов, вместе с такими звёздами мирового футбола, как Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Виллиан, а также отечественными топ-игроками Галубовым, Жирковым и Денисовым. Однако травма помешала быстрому старту Кокорина, а чуть больше чем через месяц «Анжи» сменил вектор своего развития. В итоге, за 37 дней в Махачкале Александр не провёл ни одного матча за команду и вернулся в «Динамо».

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Столько же дней пробыл в «Роторе» Жано Ананидзе. Некогда один из самых перспективных игроков московского «Спартака» подписал контракт с волгоградским клубом прошлым летом, вернувшись из заграничной командировки в кипрский «Анортосис». Травма колена помешала Ананидзе стать частью «Ротора», грузин по собственной инициативе решил расторгнуть контракт.

Ровно год назад в Сочи должен был приехать чемпион мира Адиль Рами. Яркая внешность и Памела Андерсон в жёнах! Подобное сочетание почти неделю будоражило умы журналистов всех СМИ. Однако дебюта за «Сочи» так и не состоялось. Рами скрыл травму колена, пытаясь её залечить, как можно быстрее, но через три месяца после подписания контракта он был расторгнут. Сбежала от своего возлюбленного и Андерсон. Любопытно, что на Мундиале 2018 будущий обладатель трофея также не провёл ни одной минуты на поле. Во всех предыдущих случаях футболисты проводили в своих клубах не менее месяца. Настоящий же рекорд по пребыванию в одной команде принадлежит Алексею Сутормину. 1 июля 2019 года полузащитник перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Через четыре дня появились новости о предстоящем трансфере Сутормина в «Зенит». 8 июля 2019 года Алексей уже был представлен в качестве игрока питерского клуба. Каждый сам сделал вывод в той странной истории.

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Подобных переходов, особенно в низших лигах, достаточно много. На футболистах пытаются заработать агенты и все «околофутбольные» люди. Например, тот же переход Жасура Жалодиддинова в «Локомотив». Клуб заплатил за 18-летнего футболиста, входившего в ТОП-60 юниоров своего года рождения, порядка 1 млн.евро. Однако за полгода Жасур отметился лишь одним матчем в составе «Тамбова», куда был отправлен в аренду.

Куда хуже, когда игрок сам не желает проявлять себя и старается всеми силами отказаться от игры. Но не от денег, конечно. Ярким примером является история Карлоса Энрике Рапозо. Списывая всё на травмы, футболист-шарлатан на протяжении своей карьеры выступал за девять клубов, представляющих разные страны Францию, Бразилию, США и Мексику. Однако за все это время Карлос провёл только шесть товарищеских матчей (пять из них в составе «Флуминенсе»), оставаясь регулярно вне заявки в других клубах. В результате, Карлос Кайзер не сыграл ни одного матча в семи из девяти команд, в которых он был на контракте! Безусловно, пример Карлоса лишь исключение из правил. Сегодня в мире интернета узнать про того или иного игрока не составляет труда. Поэтому гнаться за праздной жизнью уже не так просто, как это делал сорок лет назад бразилец Карлос. Надеюсь, что у Маркса Ленина получиться вернуть себя в форму и мы не получим нового футбольного-шарлатана…

Константин Лицин


Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Александр Кокорин, Адиль Рами, Жано Ананидзе
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
24 Февраля 2021, 09:56

Рами прикольный, с Памелой разошлись и Сочи опрокинул, всё рухнуло в одночасье. А ведь приезжал с какими дифирамбами и половина Сочи хотела видеть его жену.

0
noname_344
24 Февраля 2021, 09:45

Приятно видеть вот подобные интересные статейки, спасибо. Продолжайте в том же духе.
А то помню год-два назад кто-то постоянно то и делал, что пилил статьи про жён/девушек футболистов. Как же меня бомбило тогда.

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