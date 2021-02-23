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Названа сумма, которую ЦСКА хочет получить с продажи Влашича

23 Февраля 2021, 12:26,

Хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич поведал о том, на каких условиях руководство «армейцев» готово продать его.

«Я знаю об интересе некоторых клубов. В ЦСКА сказали, что не продадут меня, если не заплатят 35 миллионов евро. Такая клаузула указана в моем контракте. Если бы кто-то дал 34 миллиона, я бы остался в ЦСКА», - цитирует 23-летнего полузащитника Sportske Novosti.

Никола защищает цвета ЦСКА с 2018-го года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В текущем сезоне РПЛ Влашич сыграл 17 поединков, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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