Названа сумма, которую ЦСКА хочет получить с продажи Влашича

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23 Февраля 2021, 12:26,
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Хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич поведал о том, на каких условиях руководство «армейцев» готово продать его.
«Я знаю об интересе некоторых клубов. В ЦСКА сказали, что не продадут меня, если не заплатят 35 миллионов евро. Такая клаузула указана в моем контракте. Если бы кто-то дал 34 миллиона, я бы остался в ЦСКА», - цитирует 23-летнего полузащитника Sportske Novosti.
Никола защищает цвета ЦСКА с 2018-го года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В текущем сезоне РПЛ Влашич сыграл 17 поединков, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич