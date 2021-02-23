Стала известна причина ухода Ерёменко из «Ростова»

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23 Февраля 2021, 12:08,
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Хавбек Роман Ерёменко покинет «Ростов» в ближайшее время. Как сообщает издание Sport24, 33-летний футболист решил уйти из команды по семейным обстоятельствам.
Ранее сообщалось, что стороны расторгнут трудовой договор по обоюдному согласию.
Полузащитник пополнил ряды российского коллектива в начале 2019-го года. Стороны заключили контракт до середины 2023-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата России Ерёменко провел 18 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
«Ростов», набрав 32 балла, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Роман Ерёменко