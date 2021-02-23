Быстров высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? В РПЛ все возможно, если подберется команда с хорошими игроками и хорошим тренером. У «Зенита» сейчас преимущество за счет комплектации состава», - рассказал Быстров в интервью на канале журналиста Василия Конова в Youtube.

По итогам 19 проведенных туров чемпионата России подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым ЦСКА на четыре балла. Топ-3 замыкает московский «Спартак». Команда Доменико Тедеско отстает от «сине-бело-голубых» на шесть очков.