«Краснодар» арендовал Ойонго

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22 Февраля 2021, 21:47,
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«Краснодар» объявил об аренде защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго.
Как сообщает пресс-служба российского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
29-летний камерунец принял участие в тринадцати матчах «Монпелье» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что ранее серьезную травму получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, который пропустит остаток сезона.
После девятнадцати туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на одиннадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Амбруаз Ойонго
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