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«Краснодар» арендовал Ойонго

22 Февраля 2021, 21:47,

«Краснодар» объявил об аренде защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго.

Как сообщает пресс-служба российского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

29-летний камерунец принял участие в тринадцати матчах «Монпелье» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что ранее серьезную травму получил защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, который пропустит остаток сезона.

После девятнадцати туров «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на одиннадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Амбруаз Ойонго
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Комментарии (1)
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0
odessa83234
22 Февраля 2021, 22:00

ЕФ!
Так и укажите: ЛЕВЫЙ :) защитник!

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