Камано - переходе в «Локомотив»: «Для меня это шок. Русский язык я вообще впервые слышал в своей жизни»

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано на клубном канале в YouTube поговорил об адаптации в команде.

- Соглашусь, что пока не показал свой настоящий уровень. Когда я приехал в Россию, для меня все было сначала сложно. Более того, на тот момент я восстанавливался после травмы. К тому же, когда я приехал в Москву, у меня практически не было свободного времени. Было столько дел.

Что касается моего футбола, мне надо было некоторое время на адаптацию в России, более того, надо было привыкнуть к языку, климату, игровым схемам, самому российскому чемпионату. На сегодняшний день я думаю, я начал по-настоящему вливаться в коллектив, начал лучше понимать товарищей по команде. Сборы проходят великолепно, поэтому к концу сборов и началу чемпионата посмотрим, что поменяется и что произойдет.

- За полгода ты не стал учить русский язык? Или это не самое главное?

- Я думаю, что выучить язык - это необходимость, по крайней мере, чтобы понимать, что говорят вокруг тебя. Я прилагаю много усилий для этого. Пока не взял учителя по русскому языку из-за того, что времени для этого практически не было, но я много спрашиваю, что значит то или иное слово. Я уже знаю много футбольных терминов на поле, могу сказать по-русски «направо», «налево», «сзади», «один», «за спину». Фразы партнеров я уже понимаю.

- Что сейчас в плане адаптации? Климат, неподходящая для тебя страна? Другой менталитет? У тебя ребенок, семья сразу переехала, или ты чувствовал себя одиноким первое время?

- Это моя первая поездка и опыт за пределами Франции. Для меня это шок. Русский язык я вообще впервые слышал в своей жизни, поэтому было сложно, особенно вначале. Я приехал один, без семьи, никого не знал, но все это в прошлом. Сейчас семья со мной, более того, отпуск мне пошел на пользу. Я провел все это время с семьей в Гвинее, а также смог увидеться с друзьями. Поэтому вернулся с улыбкой на лице. Я уверен, это поможет мне в работе на тренировках и в адаптации к российскому чемпионату. Теперь я уже знаком со многими российскими реалиями, и только от меня зависит, как быстро я смогу подготовиться к этому. Мне необходима игра - щелчок, в которой я смогу разблокировать стопор, забив гол или отдав передачу, когда получу уверенность, чтобы брать на себя ответственность за принятие решения на поле.

- Отсутствие результативных действий на поле давит на тебя, думаешь об этом?

- Да, конечно. Я знаю, что от меня ожидают много. Жаль, что до сих пор я не забил и не отдал голевой передачи. Это постоянно в моей голове и давит. В жизни футболиста-профессионала такие моменты порой случаются. Надо продолжать тяжело работать, и это придет.

- В адаптации поможет приезд Пабло? Ты ни с кем не разговаривал, а сейчас начал улыбаться.

- Я по природе сдержанный робкий человек и раскрываюсь, когда немного узнаю окружающую обстановку, но я прилагаю усилия, мне сейчас немного сложно. По-португальски я кое-что могу понять, мой английский оставляет желать лучшего. Конечно, это сказывается на мне и игре на поле.

Отметим, что в кубковом матче с «Тамбовом» (3:0) Камано забил первый гол.