«Зенит» отпустил Прохина в аренду в «Сочи»

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22 Февраля 2021, 17:52,
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Защитник «Зенита» Данила Прохин проведёт полтора сезона в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба. Решение отпустить игрока в сочинский клуб связано с игровой практикой, в которой нуждается молодой футболист.
Девятнадцатилетний Прохин является воспитанником «Зенита». За первую команду «сине-бело-голубых» защитник успел провести одиннадцать матчей. Если брать нынешний сезон, то Данила сыграл за питерцев в пяти играх Премьер-лиги и двух поединках Лиги чемпионов.
Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Данилу Прохина в 700 тысяч евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сочи, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Данила Прохин