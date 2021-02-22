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«Зенит» отпустил Прохина в аренду в «Сочи»

22 Февраля 2021, 17:52,

Защитник «Зенита» Данила Прохин проведёт полтора сезона в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте питерского клуба. Решение отпустить игрока в сочинский клуб связано с игровой практикой, в которой нуждается молодой футболист.

Девятнадцатилетний Прохин является воспитанником «Зенита». За первую команду «сине-бело-голубых» защитник успел провести одиннадцать матчей. Если брать нынешний сезон, то Данила сыграл за питерцев в пяти играх Премьер-лиги и двух поединках Лиги чемпионов.  

Отметим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Данилу Прохина в 700 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сочи, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Данила Прохин
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