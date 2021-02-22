​Стадион «Олимп-2» официально переименован в честь Виктора Понедельника

Василий Голубев, занимающий должность губернатора Ростовской области, подписал документ о переименовании стадиона «Олимп-2». Теперь арена носит название «Олимп» имени Виктора Понедельника». Информация была размещена на официальном сайте футбольного клуба «Ростов».

Виктор Понедельник ушёл из жизни пятого декабря. Он был последним живущим победителем чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР. Именно Понедельник забил победный гол в финальном поединке против Югославии.

«Ростов» свои домашние матчи проводит на «Ростов-Арене». Что касается стадиона «Олимп имени Виктора Понедельника», то здесь проводятся матчи молодёжного первенства. Также арена используется для тренировок команд «Ростова».