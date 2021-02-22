​«Локомотив» выпустил документальный фильм о сборах

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22 Февраля 2021, 15:49,
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«Локомотив» опубликовал на своём канале в YouTube документальный фильм длиной в двадцать четыре минуты. Он посвящён зимним сборам команды, которые проходили в солнечной испанской Марбелье.
Фильм имеет название «Полчаса на сборы». В него вошли эксклюзивные кадры с занятий команды, а также интервью с некоторыми футболистами и главным тренером «железнодорожников» Марко Николичем.
«Локомотив» уже успел провести первый официальный матч в 2021-м году. В родных стенах «железнодорожники» разнесли «Тамбов» с результатом 3:0 и вышли в четвертьфинал Кубка России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва