​«Локомотив» выпустил документальный фильм о сборах

«Локомотив» опубликовал на своём канале в YouTube документальный фильм длиной в двадцать четыре минуты. Он посвящён зимним сборам команды, которые проходили в солнечной испанской Марбелье.

Фильм имеет название «Полчаса на сборы». В него вошли эксклюзивные кадры с занятий команды, а также интервью с некоторыми футболистами и главным тренером «железнодорожников» Марко Николичем.

«Локомотив» уже успел провести первый официальный матч в 2021-м году. В родных стенах «железнодорожники» разнесли «Тамбов» с результатом 3:0 и вышли в четвертьфинал Кубка России.