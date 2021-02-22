​Уткин: «Зенит» приближается к формулировке «помойка звёзд»

Известный журналист Василий Уткин в свежем выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался по поводу «Зенита». Питерцы, как известно, в субботу вылетели из Кубка России, проиграв в родных стенах тульскому «Арсеналу».

«Зенит» - это удивительная команда, в которой никак не может появиться ничего нового. Я понимаю, что «Зенит» играл без нескольких ведущих игроков, но если бы «Арсенал» играл бы без нескольких лидеров, то это не вызвало бы никакого резонанса. Так что здесь не нужно смотреть в сторону – все равно «Зенит» сильнее. И игра проходила в идеальных условиях на «Газпром Арене», где всегда тепло и всегда хороший газон, то есть это не зимний футбол в полной мере этого слова.

И в итоге «Зенит» не может показать совершенно ничего. Уже и предсезонка была полноценная, и можно было наиграть какой хочешь вариант… И все равно нет ничего, кроме надежды на то, чтобы в штрафной что-то придумал Дзюба. В концовке, когда «Зенит» пытался сравнять счёт, в чужой штрафной одновременно находились Ерохин, Крапухин и Дзюба – все ростом за 190 сантиметров. Может, задача была в том, чтобы Ерохин и Крапухин подбросили Дзюбу очень высоко, или кто-то взял бы Дзюбу на плечи, и тогда бы Артём выиграл верховую борьбу у Григалавы.

Мы говорим о команде, которая не может вообще ничего придумать и производит впечатление несвежей физически. Боюсь, это уже не кризис усталости и не кризис перелётов. Боюсь, это уже кризис идей и соображений. «Зенит» постепенно приближаются к формулировке «помойка звёзд». Её применяют к командам, в составе которых много дорогих игроков, но которые ничего не показывают. Пока это ещё не так, но «Зенит» движется в этом направлении», - сказал Уткин.