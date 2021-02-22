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​Тренер «Сочи»: «Слышал, что у Тедеско два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон»

22 Февраля 2021, 14:29,

Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин высказался о Доменико Тедеско. Во время декабрьского матча чемпионата России между ними вспыхнул конфликт.

«Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чём говорят», - рассказал Бородин sport24.

Стоит напомнить, что по итогам того поединка Премьер-лиги Тедеско получил дисквалификацию сроком на три поединка. Немецкий специалист пропустит матчи «Спартака» против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо», то есть ему остаётся провести непосредственно на тренерском мостике «красно-белых» ровно восемь матчей при условии отсутсвия новых дисквалификаций. В конце сезона Тедеско покинет московский клуб в связи с истечением срока его трудового договора. Продлевать соглашение Доменико не стал, желая больше времени проводить с семьёй.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин
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Комментарии (2)
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0
летний дождь2
22 Февраля 2021, 15:02

Бородин --это что?

4
Рубан Виктор
22 Февраля 2021, 14:35

Говнюк ты Дмитрий Бородин. Это ниже мужского достоинства акцентировать внимание на прозвища. Да и если они есть, в чем я очень сомневаюсь, то их называют только люди такого же низкого, а может и ниже, достоинства как Бородин.

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