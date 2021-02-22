​Тренер «Сочи»: «Слышал, что у Тедеско два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон»

Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин высказался о Доменико Тедеско. Во время декабрьского матча чемпионата России между ними вспыхнул конфликт.

«Слышал от людей, которые пересекались с Тедеско, что у него есть два прозвища: «Плакса» и «Хамелеон». И такие ярлыки на него вешал не я, а люди, которые с ним знакомы. Они знают, о чём говорят», - рассказал Бородин sport24.

Стоит напомнить, что по итогам того поединка Премьер-лиги Тедеско получил дисквалификацию сроком на три поединка. Немецкий специалист пропустит матчи «Спартака» против «Рубина», «Краснодара» и «Динамо», то есть ему остаётся провести непосредственно на тренерском мостике «красно-белых» ровно восемь матчей при условии отсутсвия новых дисквалификаций. В конце сезона Тедеско покинет московский клуб в связи с истечением срока его трудового договора. Продлевать соглашение Доменико не стал, желая больше времени проводить с семьёй.