Дзюба назвал самый тяжёлый матч в составе «Зенита»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о самом сложном поединке в составе «сине-бело-голубых».

«Самым тяжелым стал дебютный матч - мы играли против «Локомотива». Хуже, чем мне, в той игре было только Юсупову - мы были не в своей тарелке. Но победа была потрясающей», - рассказал нападающий в беседе с клубной пресс-службой.

В составе петербургского коллектива Дзюба выступает с 2015-го года. В текущем сезоне Премьер-лиги нападающий провел 17 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым ЦСКА на четыре балла.