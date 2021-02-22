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Дзюба назвал самый тяжёлый матч в составе «Зенита»

22 Февраля 2021, 13:25,

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о самом сложном поединке в составе «сине-бело-голубых».

«Самым тяжелым стал дебютный матч - мы играли против «Локомотива». Хуже, чем мне, в той игре было только Юсупову - мы были не в своей тарелке. Но победа была потрясающей», - рассказал нападающий в беседе с клубной пресс-службой.

В составе петербургского коллектива Дзюба выступает с 2015-го года. В текущем сезоне Премьер-лиги нападающий провел 17 поединков, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

По итогам 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым ЦСКА на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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