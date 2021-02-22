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Дзюба: «Каждый гол «Спартаку» очень важен, как бальзам на душу»

22 Февраля 2021, 13:14,

Воспитанник московского «Спартака» Артём Дзюба, ныне выступающий за петербургский «Зенит», рассказал о значимости для него голов в ворота «красно-белых».

«Любой гол «красно-белым» для меня очень важен. Осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. Каждый мяч в их ворота - как бальзам на душу», - приводит слова 32-летнего футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Дзюба являлся игроком «Спартака» с 2006-го по 2015-й год. Артём не смог заиграть в столичном клубе и часто уходил в аренду.

С 2015-го года нападающий защищает цвета «Зенита». Дзюба является капитаном петербургской команды. В нынешнем сезоне чемпионата России форвард сыграл 17 матчей, забил 11 мячей (три - с пенальти) и четыре раза ассистировал одноклубникам.

После 19 туров «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Артём Дзюба
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