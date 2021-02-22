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«Спартак» назвал сумму, которую выделит на трансфер Промеса

22 Февраля 2021, 12:40,

Московский «Спартак» продолжает работать над приобретением у амстердамского «Аякса» атакующего полузащитника Куинси Промеса. Об этом рапортует De Telegraaf.

Согласно информации источника, руководство «красно-белых» готово выделить на приобретение 29-летнего футболиста семь-восемь миллионов евро. Ожидается, что российский клуб арендует игрока до конца сезона, после чего выкупит его за вышеуказанную сумму.

Напомним, что Промес защищал цвета московского коллектива с 2014-го по 2018-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии вингер провел 19 поединков, в которых забил шесть голов (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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