«Спартак» назвал сумму, которую выделит на трансфер Промеса

Московский «Спартак» продолжает работать над приобретением у амстердамского «Аякса» атакующего полузащитника Куинси Промеса. Об этом рапортует De Telegraaf.

Согласно информации источника, руководство «красно-белых» готово выделить на приобретение 29-летнего футболиста семь-восемь миллионов евро. Ожидается, что российский клуб арендует игрока до конца сезона, после чего выкупит его за вышеуказанную сумму.

Напомним, что Промес защищал цвета московского коллектива с 2014-го по 2018-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии вингер провел 19 поединков, в которых забил шесть голов (один - с пенальти).