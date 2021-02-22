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«Шальке» рассматривает кандидатуру Тедеско

22 Февраля 2021, 09:20,

Немецкий специалист Доменико Тедеско, ранее анонсировавший свой уход из московского «Спартака» по окончании текущего сезона, может продолжить карьеру на родине.

Согласно сведениям Sky Sport, пригласить 35-летнего наставника хочет руководство гельзенкирхенского «Шальке». Имя специалиста обсуждалось руководством клуба при рассмотрении кандидатов на пост рулевого команды.

Напомним, что Тедеско тренировал «кобальтовых» с 2017-го по 2019-й год, после чего перебрался в Россию.

«Шальке» провально выступает в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Команда набрала лишь девять очков после 22 туров. Отставание от идущего 17-м «Майнца» составляет восемь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шальке 04, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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Super fanat
22 Февраля 2021, 10:13

Но согласен ли он будет тренировать со второй Бундеслиги? Вот вопрос! Не так давно он был в Германии и интерес может быть жив среди многих клубов.

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