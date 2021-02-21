​Азмун уходит из «Зенита», Месси может заработать 0,5 млрд евро, а Неймар пробовал отбить чужую девушку – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, где может продолжить карьеру Сердар Азмун, какую сумму заработает Лионель Месси в «Манчестер Сити», и как Неймар попытался отбить девушку у футболиста «Ромы». Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Азмун уходит из «Зенита»

Почти наверняка летом пути Сердара Азмуна и «Зенита» разойдутся. В прессе давно трубят о том, что представители иранского футболиста ищут варианты за рубежом, да и сам Азмун говорил о желании попробовать свои силы в более статусном чемпионате. По слухам, иранец может продолжить карьеру в испанской Примере, причём в очень серьёзном клубе. Поговаривают, что Азмун находится в шорт-листе «Севильи». Андалузский клуб летом попробует усилить атаку, держа в уме возможный уход Юссефа Эн-Несири.

«Ессентуки» могут быть связаны с договорными матчами

Telegram-канал «Мутко против» раздобыл достаточно громкую информацию и даже попросил РФС провести расследование на её основе. По данным источника, клуб третьего российского дивизиона «Ессентуки» может быть связан с договорными матчами. Информацию якобы подтвердил один из представителей клуба на условиях анонимности. Реакции со стороны компетентных органов после не последовало.

Месси может заработать ещё полмиллиарда евро

Ни одного выпуска нашей рубрики не обходится без слухов о будущем Лионеля Месси, ведь их появляется огромное количество. Три недели назад СМИ раскрыли тот факт, что по действующему четырёхлетнему контракту с «Барселоной» Месси заработает 555 миллионов евро. Теперь в прессе появилась информация о возможности аргентинца заработать ещё полмиллиарда евро, только уже в «Манчестер Сити». Английский клуб якобы предлагает Лео 500 миллионов евро в рамках сотрудничества длиной в десять лет. Речь идёт о нескольких этапах, в течение которых Месси поиграет за «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити», а после станет представителем холдинга, владеющего клубами.

Также на неделе писали о том, что «ПСЖ» может пожертвовать Килианом Мбаппе ради возможности заполучить Лионеля Месси. Вторничный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» придаёт этому слуху особенный шарм.

Холанн хочет зарабатывать почти полтора миллиона евро в месяц

Большие клубы продолжают гонку за Эрлингом Холанном, который не устаёт демонстрировать высокую результативность в составе дортмундской «Боруссии». По данным СМИ, претенденты на подписание Холанна узнали о требованиях норвежца по заработной плате. Талантливый форвард хочет зарабатывать 350 тысяч евро в неделю, то есть почти полтора миллиона в месяц. Солидная цифра.

Неймар попытался отбить чужую девушку

Неймар в ближайшее время не появится на поле из-за травмы. Это не мешает бразильцу появляться в заголовках – то он выскажется о судействе матча «ПСЖ» в Лиге чемпионов, то попробует отбить девушку у игрока «Ромы» Николо Дзаньоло. О последней ситуации написала итальянская газета Chi. Якобы Неймару пришлась по душе Кьяра Насти, и он пытался к ней подкатить. Тем не менее, пышногрудая инстадива отвергла знаки внимания со стороны бразильского футболиста. Более того, на День святого Валентина Кьяра и Дзаньоло сделали татуировки в честь своих отношений.