«Рубин» переиграл «Кайрат» в последнем матче на сборе в Турции

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21 Февраля 2021, 18:36,
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«Рубин» обыграл «Кайрат» (1:0) в последнем товарищеском матче на сборе в Турции.
Единственным голом отметился вингер казанцев Хвича Кварацхелия, обокравший защитника на чужой половине поля
«Рубин»: Дюпин (в), Самошников (Пухаев, 42), Старфельт (Бегич, 46), Уремович, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 46), Костюков, Кварацхелия (Зуев, 30), Макаров (Суриков, 68; Сундуков, 86), Деспотович.
Уже в воскресенье, 28 февраля, подопечные Леонида Слуцкого встретятся с московским «Спартаком», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
После девятнадцати туров казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Кайрат