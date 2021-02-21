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«Рубин» переиграл «Кайрат» в последнем матче на сборе в Турции

21 Февраля 2021, 18:36,

«Рубин» обыграл «Кайрат» (1:0) в последнем товарищеском матче на сборе в Турции.

Единственным голом отметился вингер казанцев Хвича Кварацхелия, обокравший защитника на чужой половине поля

«Рубин»: Дюпин (в), Самошников (Пухаев, 42), Старфельт (Бегич, 46), Уремович, Зотов, Абильдгор, Мусаев (Игнатьев, 46), Костюков, Кварацхелия (Зуев, 30), Макаров (Суриков, 68; Сундуков, 86), Деспотович.

Уже в воскресенье, 28 февраля, подопечные Леонида Слуцкого встретятся с московским «Спартаком», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Кайрат
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