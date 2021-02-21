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​«Тамбов» арендовал у «Динамо» Карапузова

21 Февраля 2021, 12:36,

Вингер Владислав Карапузов сменил «Динамо» на «Тамбов». «Волки» арендовали двадцатиоднолетнего футболиста сроком до конца нынешнего сезона.

В первой команде «Динамо» Карапузов успел провести десять матчей. Результативными действиями молодой футболист не отмечался.

Напомним, «Тамбову» удалось остаться на футбольной карте Премьер-лиги России до конца нынешнего сезона, несмотря на серьёзные финансовые трудности. В последние дни клуб активно работает над подписанием новичков, ведь многие игроки на фоне долгов ранее забрали документы и ушли.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Тамбов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Владислав Карапузов
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