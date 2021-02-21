​«Тамбов» арендовал у «Динамо» Карапузова

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21 Февраля 2021, 12:36,
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Вингер Владислав Карапузов сменил «Динамо» на «Тамбов». «Волки» арендовали двадцатиоднолетнего футболиста сроком до конца нынешнего сезона.
В первой команде «Динамо» Карапузов успел провести десять матчей. Результативными действиями молодой футболист не отмечался.
Напомним, «Тамбову» удалось остаться на футбольной карте Премьер-лиги России до конца нынешнего сезона, несмотря на серьёзные финансовые трудности. В последние дни клуб активно работает над подписанием новичков, ведь многие игроки на фоне долгов ранее забрали документы и ушли.
«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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