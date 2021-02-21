​Азмун интересен «Севилье»

«Севилья» рассчитывает усилить линию атаки, учитывая интерес из Англии к нападающему Юссефу Эн-Несири. Как сообщает Estadio Deportivo, андалузский клуб сформировал шорт-лист из ряда форвардов. В этом списке находится и нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

В двадцати матчах нынешнего сезона Сердар Азмун забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего иранца в 23 миллиона евро.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтверждал интерес других клубов к Азмуну, но подчёркивал, что конкретных предложений нет.